Нові санкції? Зеленський провів засідання РНБО у Харкові: перші подробиці
Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Очікувалося, що на засідання будуть обговорювати питання безпеки, а також розглянуть введення нових санкцій.
РБК-Україна розповідає про перші подробиці засідання РНБО.
Які питання планували розглянути:
- російська блокада Чорного та Азовського морів;
- створення територіальної оборони;
- регіональна політика;
- державні фінанси.
Також, за даними джерела РБК-Україна, на сьогоднішньому засіданні у Харкові планувалося розглянути питання санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому нардепу Євгену Мураєву. Британська розвідка нещодавно звинуватила Мураєва у зв'язках з РФ, проте проти самого нардепа санкцій поки не планують.
Що розглядали на засіданні РНБО
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засіданні:
- заслухали главу Державної прикордонної служби та командувача ВМС України щодо російської блокади в Чорному та Азовському морях;
- обговорили міжнародну допомогу Україні;
- доручили збільшити чисельність територіальної оборони до 2 млн осіб;
- ввели санкції проти телеканалу "НАШ" та компанії, яка ретранслює російські канали на територію України;
- евакуація секретних документів з Києва на тлі загрози нападу РФ не проводиться;
- наступне засідання РНБО пройде теж не в Києві;
- в України є доступ до всіх портів, як на Чорному та і на Азовському морі;
- Україна готова до того, що Білорусь може припинити постачання пального, та має інші шляхи поставок.
Нагадаємо, минуле засідання РНБО стосувалося загрози нового російського вторгнення в Україну.