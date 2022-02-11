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Нові санкції? Зеленський провів засідання РНБО у Харкові: перші подробиці

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 19:06
Нові санкції? Зеленський провів засідання РНБО у Харкові: перші подробиці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Очікувалося, що на засідання будуть обговорювати питання безпеки, а також розглянуть введення нових санкцій.

РБК-Україна розповідає про перші подробиці засідання РНБО.

Які питання планували розглянути:

  • російська блокада Чорного та Азовського морів;
  • створення територіальної оборони;
  • регіональна політика;
  • державні фінанси.

Також, за даними джерела РБК-Україна, на сьогоднішньому засіданні у Харкові планувалося розглянути питання санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому нардепу Євгену Мураєву. Британська розвідка нещодавно звинуватила Мураєва у зв'язках з РФ, проте проти самого нардепа санкцій поки не планують.

Що розглядали на засіданні РНБО

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засіданні:

  • заслухали главу Державної прикордонної служби та командувача ВМС України щодо російської блокади в Чорному та Азовському морях;
  • обговорили міжнародну допомогу Україні;
  • доручили збільшити чисельність територіальної оборони до 2 млн осіб;
  • ввели санкції проти телеканалу "НАШ" та компанії, яка ретранслює російські канали на територію України;
  • евакуація секретних документів з Києва на тлі загрози нападу РФ не проводиться;
  • наступне засідання РНБО пройде теж не в Києві;
  • в України є доступ до всіх портів, як на Чорному та і на Азовському морі;
  • Україна готова до того, що Білорусь може припинити постачання пального, та має інші шляхи поставок.

Нагадаємо, минуле засідання РНБО стосувалося загрози нового російського вторгнення в Україну.

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Володимир Зеленський РНБО Олексій Данілов
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