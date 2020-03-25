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Справа Гандзюк: суд продовжив термін слідства проти Левіна і Мангера

Новини » Суспільство     25.03.2020 - 15:56
Справа Гандзюк: суд продовжив термін слідства проти Левіна і Мангера
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)

Слідство продовжили до 29 липня

Печерський районний суд міста Києва продовжив термін попереднього слідства у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк за підозрою Владиславу Мангеру і Олексію Левіну до кінця липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Прокурори заявили, що для об'єктивного розслідування необхідно допитати підозрюваного Олексія Левіна, якого нещодавно екстрадували з Болгарії, а також провести загальний допит з іншими фігурантами справи, інші слідчі та процесуальні дії, експертизи та експерименти.

"Клопотання слідчого задовольнити. Продовжити строк досудового слідства у кримінальному провадженні за підозрою Мангера і Левіна до 29 липня 2020 року", - оголосила суддя.

Нагадаємо, 16 березня була завершена екстрадиція Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк, з Болгарії. В Офісі генпрокурора переконані, що екстрадиція Левіна прискорить розслідування справи Гандзюк.

Крім того, Печерський районний суд Києва заарештував Левіна до 2 квітня без альтернативи застави.

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Новини України Катерина Гандзюк
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