Семьи Небесной сотни согласились на перенос мемориала для экспертиз, - ГПУ

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

В Генпрокуратуре утверждают, что именно на месте временного мемориала было больше всего убитых и раненых во время Майдана

Семьи героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана. Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Горбатюк рассказал, что следователи уже провели ряд необходимых экспертиз в тех местах, куда был доступ, но не имеют возможности исследовать место, где расположен временный мемориал.

"Понимая, что эта ситуация может вызвать резонанс, вызвать возмущение, мы получили согласие от семей Небесной сотни", - отметил Горбатюк.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что именно на месте временного мемориала было больше всего убитых и раненых во время Майдана.

Напомним, Печерский районный суд города Киева отказался арестовать участок и запретить строительство на аллее Героев Небесной сотни для проведения следственного эксперимента. С соответствующей просьбой ранее обратилась в суд ГПУ.