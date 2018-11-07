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У Києві демонтують меморіал Героям Небесної сотні

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 14:36
Фото: демонтаж меморіалу Героям Небесної (РБК-Україна)
Фото: демонтаж меморіалу Героям Небесної (РБК-Україна)

Демонтаж відбувається для проведення слідчих експериментів

У Києві спеціальні служби почали демонтаж меморіалу Героям Небесної сотні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Демонтаж відбувається для проведення слідчих експериментів управлінням спеціальних розслідувань.

 

Фото: демонтаж меморіалу Героям Небесної (РБК-Україна)

 

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що меморіальний пам'ятник Героям Небесної сотні, який зробили учасники Революції Гідності на місці кривавого розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській, планують тимчасово перенести для завершення слідчих експериментів.

У ГПУ розповіли, що Печерський районний суд міста Києва відмовився заарештувати ділянку і заборонити будівництво на алеї Героїв Небесної сотні для проведення слідчого експерименту. Раніше ГПУ звернулася до суду з проханням накласти арешт на ділянку на алеї Героїв Небесної сотні в столиці.

Відзначимо, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, сім'ї героїв Небесної сотні погодилися на перенесення тимчасового меморіалу з центру Києва для проведення експертиз по справах Майдану.

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