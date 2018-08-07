Слідчий комітет РФ відкрив три нові справи проти українських військових

Українських військових звинувачують в "обстрілах" території окупованого Донбасу

Слідчий комітет Російської Федерації (РФ) відкрив три нові справи проти українських військових. Про це йдеться в повідомленні на сайті російського відомства.

Зокрема, в Слідчому комітеті РФ заявили, що українські військові з січня по серпень 2018 року продовжували "обстріли" окупованого Донбасу, що нібито призвело до повного або часткового руйнування понад 160 цивільних об'єктів.

Також повідомляється, що Слідчий комітет РФ встановив "додаткові факти проведення українськими військовослужбовцями артобстрілів" населених пунктів окупованого Донбасу, в результаті яких нібито постраждали мирні жителі.

"У зв'язку з цим порушено ще три кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Слідчий комітет Росії порушив справу проти 15 суддів Конституційного суду України. Суддю звинувачують в тому, що визнали "незалежність Криму" такою, що не відповідає Конституції України.

Крім того, Слідчий комітет РФ порушив справу проти співробітників відділу військової прокуратури Генпрокуратури, які підозрюються в "притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності".