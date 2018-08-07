Следком РФ открыл три новых дела против украинских военных

Украинских военных обвиняют в "обстрелах" территории оккупированного Донбасса

Следственный комитет Российской Федерации (РФ) открыл три новых дела против украинских военных. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

В частности, в Следкоме РФ заявили, что украинские военные с января по август 2018 года продолжали "обстрелы" оккупированного Донбасса, что якобы привело к полному или частичному разрушению свыше 160 гражданских объектов.

Также сообщается, что Следком РФ установил "дополнительные факты проведения украинскими военнослужащими артобстрелов" населенных пунктов оккупированного Донбасса, в результате которых якобы пострадали мирные жители.

"В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Следком России открыл дело против 15 судей Конституционного суда Украины. Судью обвиняются в том, что признали "независимость Крыма" несоответствующей Конституции Украины.

Кроме того, Следком РФ возбудил дело против сотрудников отдела военной прокуратуры Генпрокуратуры, которые подозреваются в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности".