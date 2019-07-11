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Слідчий комітет РФ відкрив чергові справи проти українських військових

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 11:23
Слідчий комітет РФ відкрив чергові справи проти українських військових
Ілюстративне фото (nsn.fm)

Українських військових в РФ звинувачують у "обстрілі" цивільних

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу за фактом "обстрілу" на Донбасі українськими військовими цивільної інфраструктури, в результаті якого постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Повідомляється, що сьомого липня 2019 року в районі підконтрольного бойовиками селища Комінтернове нібито стався обстріл російських пропагандистів телеканалу "Звезда". У Слідчому комітеті РФ заявляють, що в результаті "обстрілу" українськими військовими, поранення отримали чотири людини, які не беруть участь у збройному конфлікті.

"Робота Слідчого комітету з документування кожного факту злочинної поведінки українських військовослужбовців щодо цивільного населення, не приймаючого участь у конфлікті, та збору доказової бази буде продовжена", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше автоколона голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка потрапила під обстріл на Донбасі. В районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. Поряд з вантажним автомобілем і перебувала автоколона Кириленка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввимагає посилити активність ВСУ після обстрілу в Гранітному. Президент доручив ВСУ виявити і знешкодити диверсійні групи противника в зоні проведення операції Об'єднаних сил, а також жорстко реагувати на провокації проти цивільних і військових.

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