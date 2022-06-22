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Через слабку підтримку України. Глава МЗС Італії покинув партію і має намір створити нову

Фото: Луїджі Ді Майо, міністр закордонних справ Італії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив у вівторок, що виходить з партії "Рух п'яти зірок", щоб сформувати нову парламентську групу, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей крок Ді Майо був зроблений після того, як він звинуватив лідера партії і колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте в підриві зусиль уряду з підтримки України і ослабленні позицій Риму в Європейському Союзі.

Ді Майо назвав свою колишню партію безвідповідальною через її позицію щодо війни в Україні і заявив, що вона поставила уряд у скрутне становище тільки для того, щоб набрати кілька очок в опитуваннях, але навіть в цьому не домоглася успіху.

Розкол в "русі п'яти зірок" загрожує новою нестабільністю багатопартійної коаліції Драгі. Ді Майо, у якого були розбіжності з Конте протягом декількох місяців, не вказав, скільки однопартійців він поведе за собою, але сказав, що в результаті розколу партія більше не буде найбільш представницькою групою в парламенті.

Раніше ми повідомляли, що глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою партію в підриві зусиль уряду з підтримки України на тлі вторгнення Росії.

Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Крім того, Італія готова допомогти Україні у розмінуванні портів.

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