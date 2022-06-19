Голова МЗС Італії розкритикував свою партію через Україну: що відомо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою власну партію в підриві зусиль уряду з підтримки України на тлі вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Він зазначив, що уряд повинен захищати цінності демократії та свободи. Голова МЗС Італії зазначив, що, незважаючи на те, що всі прагнуть миру, президент Росії Володимир Путін веде війну.

Луїджі Ді Майо заявив, що члени його партії "Рух 5 зірок" нападають на нього з "ненавистю" і створюють проблеми для уряду та його репутації серед партнерів з ЄС.

"(Це - ред.) незріле ставлення, яке має тенденцію створювати напруженість і нестабільність всередині уряду", - сказав він.

21 червня в італійському парламенті має пройти важливе голосування щодо України, де деякі члени партії "Рух 5 зірок" хочуть обмежити свою країну у відправлення додаткової зброї до Києва.