ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Італія готова допомогти в розмінуванні українських портів, - МЗС

Новость на русском →
Рим, Середа 01 червня 2022 23:37
Італія готова допомогти в розмінуванні українських портів, - МЗС Прапор Італії (Фото: (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Італія може взяти участь у розмінуванні морських портів України, щоб розчистити шлях для експорту сільгосппродукції вантажними суднами. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Sole 24 Ore.

"Італія наполягає на створенні морських коридорів для перевезення продовольчих товарів з українських портів", — зазначив Ді Майо.

Він також підкреслив, що дуже важливо очистити акваторію Чорного моря від мін перед українськими портами, незважаючи на російські гарантії безпечного транзиту вантажів. Ді Майо також заявив, що Італія виступає за центральну роль ООН і Туреччини для проведення і координації цієї роботи.

Нагадаємо, Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі. Зараз в акваторії моря знаходиться тільки одне таке судно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Одеса продовольственный кризис
NEWS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу