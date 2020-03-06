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Lufthansa скасовує половину рейсів через коронавірус

Новини » В світі     06.03.2020 - 17:47
Lufthansa скасовує половину рейсів через коронавірус
Фото: Lufthansa (flickr.com Mark Piacentini)

Ще два дні тому Lufthansa планувала скоротити 20% рейсів

Найбільша авіакомпанія Європи, німецька Lufthansa скасовує до 50% рейсів у зв'язку з падінням попиту на перельоти через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що скорочення рейсів відбудеться у найближчі кілька тижнів.

Зазначимо, що ще два дні тому Lufthansa повідомляла про скорочення 20% рейсів.

Раніше в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA) заявили, що в разі подальшого поширення коронавірусу COVID-19 світові авіакомпанії можуть втратити близько 113 млрд доларів.

Нагадаємо, близько 20 великих європейських авіакомпаній припинили польоти в Китай через спалах коронавірусу COVID-19. Також всі рейси в КНР скасували кілька американських компаній.

Також РБК-Україна повідомляло, що британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом.

Станом на вечір 6 березня, у світі зафіксовано понад 100 тис. випадків зараження COVID-19 з 3411 смертельними випадками.

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