Британська авіакомпанія Flybe збанкрутувала через коронавірус

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Flybe здійснювала рейси між 85 містами в Європі

Британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті авіакомпанії.

Повідомляється, що авіакомпанія збанкрутувала після допомоги консорціуму Connect Airways, який інвестував понад 135 млн фунтів.

Flybe здійснювала рейси між 85 містами в Європі та обслуговувала 38% внутрішніх перельотів у Великобританії.

Щорічно компанія перевозила близько 8 млн пасажирів.

Раніше повідомлялося, що Samsung закриває завод у Південній Кореї через коронавірус. Повідомляється, що 22 лютого у співробітника Samsung Electronics, який працює в Gumi Complex, був виявлений новий коронавірус (COVID-19). Компанія провела дезінфекцію приміщень. Також компанія ізолювала співробітників, які контактували із зараженим колегою.

Нагадаємо, японські автомобільні корпорації Toyota і Honda призупинили роботу своїх заводів в Китаї через спалах коронавірусу. Виробники автомобілів особливо уразливі в цій ситуації, оскільки епіцентр спалаху коронавірусу знаходиться в провінції Хубей, що є четвертим за величиною в Китаї центром автовиробництва та місцем розташування фабрик компаній-гігантів, починаючи від Dongfeng Motor Corp до Honda і General Motors Co.