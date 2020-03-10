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МОЗ отримав 40 підозр на коронавірус, наразі 4 зразки досліджують

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 11:40
МОЗ отримав 40 підозр на коронавірус, наразі 4 зразки досліджують
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на ранок 10 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19

Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на коронавірус, наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження. Про це йдеться у прес-релізі МОЗ України.

Станом на ранок 10 березня в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

У світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з них 64 147 (56,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 33 295 випадків у 103 країнах/територіях/регіонах.

Раніше повідомлялося, що результати повторного тесту на коронавірус жителя Чернівців, який заразився, дали позитивний результат. 11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В результаті у Чернівцях оголосили локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавірусу COVID-19. Також в області були госпіталізовані до 10 осіб з підозрою на коронавірус.

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