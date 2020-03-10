SkyUp может изменить полетную программу из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Компания SkyUp готовит развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы

Украинская авиакомпания SkyUp может изменить полетную программу в связи с информацией о распространении коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

В пресс-службе отметили, что компания готовит развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы.

"В настоящее время внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", - говорится в сообщении.

Добавим, SkyUp с 5 марта до 25 октября приостановила полеты в Турин (Италия) в связи с информацией о распространении коронавируса.

Напомним, крупнейшая авиакомпания Европы, немецкая Lufthansa отменяет до 50% рейсов в связи с падением спроса на перелеты из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Также британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что около 20 крупных европейских авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса COVID-19. Также все рейсы в КНР отменили несколько американских компаний.