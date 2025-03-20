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Sky News узнало состав украинской делегации на встрече с США в Саудовской Аравии

Фото: Рустем Умеров, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и США уже на следующей неделе проведут новую встречу в Саудовской Аравии. В украинскую делегацию, в частности, войдет министр обороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как рассказал изданию неназванный украинский источник, помимо Умерова, в переговорах с США также будет участвовать заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. 

Sky News пишет, что расписание еще не составлено, но ожидается, что украинская делегация отправится в путь в воскресенье, 23 марта, вечером, чтобы начать переговоры в понедельник, 24 марта. 

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча пройдет на уровне технических команд.

По словам президента, в этот же день у США запланирована встреча с Россией в Саудовской Аравии.

Стоит заметить, что украинские чиновники уже встречались с американскими в Саудовской Аравии. Тогда переговоры длились около 9 часов. Стороны, в частности, обсуждали возможность полного прекращения огня между Украиной и РФ. Украина согласилась на такой шаг.

Вторая встреча пройдет после того, как Россия дала свое согласие на частичное прекращение огня. Речь о том, чтобы остановить на 30 дней удары по энергетике. Детали такой инициативы пока не обсуждались.

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