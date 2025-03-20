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Sky News дізналося склад української делегації на зустрічі з США в Саудівській Аравії

Фото: Рустем Умєров, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і США вже наступного тижня проведуть нову зустріч у Саудівській Аравії. До української делегації, зокрема, увійде міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як розповіло виданню неназване українське джерело, крім Умєрова, у переговорах з США також братиме участь заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Sky News пише, що розклад ще не складено, але очікується, що українська делегація вирушить у дорогу в неділю, 23 березня, ввечері, щоб почати переговори в понеділок, 24 березня.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, президент України Володимир Зеленський розповів, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд.

За словами президента, цього самого дня у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

Варто зауважити, що українські чиновники вже зустрічалися з американськими в Саудівській Аравії. Тоді переговори тривали близько 9 годин. Сторони, зокрема, обговорювали можливість повного припинення вогню між Україною та РФ. Україна погодилася на такий крок.

Друга зустріч відбудеться після того, як Росія дала свою згоду на часткове припинення вогню. Йдеться про те, щоб зупинити на 30 днів удари по енергетиці. Деталі такої ініціативи поки що не обговорювалися.

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