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Везде очереди. В ГПСУ рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши

Фото: пограничники рассказали, какая ситуация на границе Украины и Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На границе Украины и Польши остаются заблокированными три пункта пропуска, один работает. Напротив всех КПП в очередях стоят сотни грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Блокировка продолжается. Это три направления: пункты пропуска "Ягодын", "Рава-Русская", "Краковец". "Шегини" был разблокирован на днях и там интенсивность остается", - сказал Демченко.

Напротив пункта пропуска "Шегини" наблюдается очередь, потому что и водители, и перевозчики ищут маршруты, по которым они могут пересечь границу.

"1000 грузовых транспортных средств на утро сегодня находилось напротив "Шегини". И где-то 800 транспортных средств напротив тех трех направлений, которые продолжают блокироваться", - добавил спикер.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Во время протеста были заблокированы сначала три, а затем еще один пункт пропуска.

Польские протестующие требуют вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В конце декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. В Польше планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

Кроме того, с 4 декабря на границе заработал КПП для пустых грузовиков на выезд из Украины.

Недавно, 6 января, польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.

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ПольшаприкордонникиГраница с Украинойпограничная служба