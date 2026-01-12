Скрининг здоровья 40+: какие обследования украинцы могут пройти бесплатно

С 2026 года начала действовать программа "Скрининг здоровья 40+" - комплекс профилактических обследований для людей в возрасте от 40 лет. Именно в этом возрасте возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, которые часто развиваются без явных симптомов.

РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает, какие обследования входят в программу "Скрининг здоровья 40+".

Кому и зачем нужно проходить скрининг здоровья Программу создали на основе рекомендаций доказательной медицины - ее цель выявлять опасные изменения в организме еще до появления осложнений. Скрининг предназначен для людей от 40 лет, даже если они чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Обследование помогает выявить: риски инфаркта и инсульта

нарушения обмена веществ

начальные проявления диабета

проблемы с почками и сердцем Как подготовиться Специальной подготовки не требуется. Только за 30 минут до обследования рекомендуют: избегать интенсивной ходьбы

не курить

не употреблять кофе, чай и другие напитки с кофеином Продолжительность скрининга - 60-90 минут, в зависимости от объема процедур. Осмотр у врача Во время визита врач проводит базовые физикальные обследования: дважды измеряет артериальное давление для раннего выявления гипертонии

определяет частоту и ритм пульса для выявления аритмий

измеряет рост, вес, окружность талии и рассчитывает индекс массы тела Эти показатели позволяют оценить риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней. При необходимости могут назначить домашний или суточный мониторинг давления. Факторы риска Врач также проводит опрос относительно образа жизни и наследственности, в частности: курение

употребление алкоголя

уровня физической активности

семейного анамнеза Отдельно выясняют наличие симптомов, которые могут свидетельствовать о ранних проявлениях болезней. Анализы и тесты В рамках программы выполняют ключевые лабораторные исследования: липидограмма - оценка риска атеросклероза

гликированный гемоглобин (HbA1c) - выявление предиабета и диабета По показаниям дополнительно проверяют: электролиты крови (натрий, калий)

креатинин и eGFR - оценка функции почек

альбумин/креатинин в моче - раннее выявление поражений почек Результаты анализов поступают в течение 72 часов после обследования. В случае выявления высоких рисков врач формирует электронное направление к профильному специалисту. Персональный план здоровья После завершения всех этапов пациент получает индивидуальные рекомендации по: питания

физической активности

контроля стресса

отказа от курения и алкоголя

снижению массы тела Такой план помогает не просто найти проблему, а реально уменьшить риски серьезных заболеваний.

Читайте также о том, что украинцы могут подключиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через "Дію" и получить средства на "Дія.Карту" ПриватБанка. Сумма выплаты - 2000 гривен, их начислят на карту в течение 7 дней после активации. Ранее мы писали о том, как будет действовать программа "Скрининг здоровья 40+", кто может рассчитывать на эту поддержку, какие обследования будут бесплатными и как программа будет работать в селах и прифронтовых территориях.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.