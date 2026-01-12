Скрининг здоровья 40+: какие обследования украинцы могут пройти бесплатно
С 2026 года начала действовать программа "Скрининг здоровья 40+" - комплекс профилактических обследований для людей в возрасте от 40 лет. Именно в этом возрасте возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, которые часто развиваются без явных симптомов.
РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает, какие обследования входят в программу "Скрининг здоровья 40+".
Кому и зачем нужно проходить скрининг здоровья
Программу создали на основе рекомендаций доказательной медицины - ее цель выявлять опасные изменения в организме еще до появления осложнений.
Скрининг предназначен для людей от 40 лет, даже если они чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Обследование помогает выявить:
- риски инфаркта и инсульта
- нарушения обмена веществ
- начальные проявления диабета
- проблемы с почками и сердцем
Как подготовиться
Специальной подготовки не требуется. Только за 30 минут до обследования рекомендуют:
- избегать интенсивной ходьбы
- не курить
- не употреблять кофе, чай и другие напитки с кофеином
Продолжительность скрининга - 60-90 минут, в зависимости от объема процедур.
Осмотр у врача
Во время визита врач проводит базовые физикальные обследования:
- дважды измеряет артериальное давление для раннего выявления гипертонии
- определяет частоту и ритм пульса для выявления аритмий
- измеряет рост, вес, окружность талии и рассчитывает индекс массы тела
Эти показатели позволяют оценить риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней.
При необходимости могут назначить домашний или суточный мониторинг давления.
Факторы риска
Врач также проводит опрос относительно образа жизни и наследственности, в частности:
- курение
- употребление алкоголя
- уровня физической активности
- семейного анамнеза
Отдельно выясняют наличие симптомов, которые могут свидетельствовать о ранних проявлениях болезней.
Анализы и тесты
В рамках программы выполняют ключевые лабораторные исследования:
- липидограмма - оценка риска атеросклероза
- гликированный гемоглобин (HbA1c) - выявление предиабета и диабета
По показаниям дополнительно проверяют:
- электролиты крови (натрий, калий)
- креатинин и eGFR - оценка функции почек
- альбумин/креатинин в моче - раннее выявление поражений почек
Результаты анализов поступают в течение 72 часов после обследования.
В случае выявления высоких рисков врач формирует электронное направление к профильному специалисту.
Персональный план здоровья
После завершения всех этапов пациент получает индивидуальные рекомендации по:
- питания
- физической активности
- контроля стресса
- отказа от курения и алкоголя
- снижению массы тела
Такой план помогает не просто найти проблему, а реально уменьшить риски серьезных заболеваний.
