ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Скрининг здоровья 40+: какие обследования украинцы могут пройти бесплатно

Понедельник 12 января 2026 12:27
UA EN RU
Скрининг здоровья 40+: какие обследования украинцы могут пройти бесплатно Программа "Скрининг здоровья 40+" включает ряд анализов, тестов и обследований (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 2026 года начала действовать программа "Скрининг здоровья 40+" - комплекс профилактических обследований для людей в возрасте от 40 лет. Именно в этом возрасте возрастают риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, которые часто развиваются без явных симптомов.

РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья рассказывает, какие обследования входят в программу "Скрининг здоровья 40+".

Кому и зачем нужно проходить скрининг здоровья

Программу создали на основе рекомендаций доказательной медицины - ее цель выявлять опасные изменения в организме еще до появления осложнений.

Скрининг предназначен для людей от 40 лет, даже если они чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Обследование помогает выявить:

  • риски инфаркта и инсульта
  • нарушения обмена веществ
  • начальные проявления диабета
  • проблемы с почками и сердцем

Как подготовиться

Специальной подготовки не требуется. Только за 30 минут до обследования рекомендуют:

  • избегать интенсивной ходьбы
  • не курить
  • не употреблять кофе, чай и другие напитки с кофеином

Продолжительность скрининга - 60-90 минут, в зависимости от объема процедур.

Осмотр у врача

Во время визита врач проводит базовые физикальные обследования:

  • дважды измеряет артериальное давление для раннего выявления гипертонии
  • определяет частоту и ритм пульса для выявления аритмий
  • измеряет рост, вес, окружность талии и рассчитывает индекс массы тела

Эти показатели позволяют оценить риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых болезней.

При необходимости могут назначить домашний или суточный мониторинг давления.

Факторы риска

Врач также проводит опрос относительно образа жизни и наследственности, в частности:

  • курение
  • употребление алкоголя
  • уровня физической активности
  • семейного анамнеза

Отдельно выясняют наличие симптомов, которые могут свидетельствовать о ранних проявлениях болезней.

Анализы и тесты

В рамках программы выполняют ключевые лабораторные исследования:

  • липидограмма - оценка риска атеросклероза
  • гликированный гемоглобин (HbA1c) - выявление предиабета и диабета

По показаниям дополнительно проверяют:

  • электролиты крови (натрий, калий)
  • креатинин и eGFR - оценка функции почек
  • альбумин/креатинин в моче - раннее выявление поражений почек

Результаты анализов поступают в течение 72 часов после обследования.

В случае выявления высоких рисков врач формирует электронное направление к профильному специалисту.

Персональный план здоровья

После завершения всех этапов пациент получает индивидуальные рекомендации по:

  • питания
  • физической активности
  • контроля стресса
  • отказа от курения и алкоголя
  • снижению массы тела

Такой план помогает не просто найти проблему, а реально уменьшить риски серьезных заболеваний.

Читайте также о том, что украинцы могут подключиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через "Дію" и получить средства на "Дія.Карту" ПриватБанка. Сумма выплаты - 2000 гривен, их начислят на карту в течение 7 дней после активации.

Ранее мы писали о том, как будет действовать программа "Скрининг здоровья 40+", кто может рассчитывать на эту поддержку, какие обследования будут бесплатными и как программа будет работать в селах и прифронтовых территориях.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Здоровье
Новости
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году