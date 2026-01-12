Скринінг здоров’я 40+: які обстеження українці можуть пройти безкоштовно
З 2026 року почала діяти програма "Скринінг здоров’я 40+" - комплекс профілактичних обстежень для людей віком від 40 років. Саме в цьому віці зростають ризики серцево-судинних захворювань і діабету, які часто розвиваються без явних симптомів.
РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я розповідає, які обстеження входять у програму "Скринінг здоров'я 40+".
Кому і навіщо треба проходити скринінг здоров'я
Програму створили на основі рекомендацій доказової медицини - її мета виявляти небезпечні зміни в організмі ще до появи ускладнень.
Скринінг призначений для людей від 40 років, навіть якщо вони почуваються добре і не мають скарг. Обстеження допомагає виявити:
- ризики інфаркту та інсульту
- порушення обміну речовин
- початкові прояви діабету
- проблеми з нирками та серцем
Як підготуватися
Спеціальної підготовки не потрібно. Лише за 30 хвилин до обстеження рекомендують:
- уникати інтенсивної ходьби
- не курити
- не вживати каву, чай та інші напої з кофеїном
Тривалість скринінгу - 60-90 хвилин, залежно від обсягу процедур.
Огляд у лікаря
Під час візиту лікар проводить базові фізикальні обстеження:
- двічі вимірює артеріальний тиск для раннього виявлення гіпертонії
- визначає частоту та ритм пульсу для виявлення аритмій
- вимірює зріст, вагу, окружність талії та розраховує індекс маси тіла
Ці показники дозволяють оцінити ризики ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб.
За необхідності можуть призначити домашній або добовий моніторинг тиску.
Фактори ризику
Лікар також проводить опитування щодо способу життя та спадковості, зокрема:
- куріння
- вживання алкоголю
- рівня фізичної активності
- сімейного анамнезу
Окремо з’ясовують наявність симптомів, які можуть свідчити про ранні прояви хвороб.
Аналізи та тести
У межах програми виконують ключові лабораторні дослідження:
- ліпідограма - оцінка ризику атеросклерозу
- глікований гемоглобін (HbA1c) - виявлення предіабету та діабету
За показаннями додатково перевіряють:
- електроліти крові (натрій, калій)
- креатинін та eGFR - оцінка функції нирок
- альбумін/креатинін у сечі - раннє виявлення уражень нирок
Результати аналізів надходять протягом 72 годин після обстеження.
У разі виявлення високих ризиків лікар формує електронне направлення до профільного спеціаліста.
Персональний план здоров’я
Після завершення всіх етапів пацієнт отримує індивідуальні рекомендації щодо:
- харчування
- фізичної активності
- контролю стресу
- відмови від куріння й алкоголю
- зниження маси тіла
Такий план допомагає не просто знайти проблему, а реально зменшити ризики серйозних захворювань.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.