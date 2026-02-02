ua en ru
Скрининг здоровья 40+: как оформить карту, чтобы получить 2000 гривен

Киев, Понедельник 02 февраля 2026 06:15
Скрининг здоровья 40+: как оформить карту, чтобы получить 2000 гривен Фото: украинцы 40+ лет могут получить деньги на скрининг здоровья (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

С 31 января украинцам начали поступать первые сообщения с приглашением принять участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Это 2000 гривен на обследование для тех, кому исполнилось более 40 лет.

РБК-Украина рассказывает, как оформить карту для выплаты и на что ее можно потратить.

Кто получает приглашения

Первые уведомления в приложении "Дія" поступают украинцам в возрасте от 40 лет на 30 день после дня рождения. Рассылка началась с тех граждан, которые родились 1 января.

Как оформить карту для выплат

Чтобы получить 2000 гривен на скрининг здоровья, необходимо открыть "Дія.Картку". Алгоритм действий следующий:

  • Откройте приложение "Дія" и авторизуйтесь.
  • Перейдите в раздел "Сервисы" и выберите пункт "Дія.Картка".
  • Выберите банк из предложенного списка.
  • Подпишите согласие и откройте счет.

Что входит в скрининг

Программа предусматривает ряд обследований и консультаций, в частности:

  • Анкетирование. Оценка индивидуальных рисков (сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа, состояние психического здоровья).
  • Физическое обследование. Измерение давления, частоты и ритма сердца, антропометрические измерения.
  • Лабораторные исследования. Анализы для проверки работы сердца, сосудов и почек.
  • Заключения. Врач даст индивидуальные рекомендации, а при необходимости назначит лечение или направит на дополнительные обследования.

Узнать, где пройти обследование (в государственном, коммунальном или частном учреждении), можно на сайте screening.moz.gov.ua.

Полный перечень бесплатных обследований, критерии для участников и особенности запуска программы в селах и прифронтовых зонах - узнавайте в развернутом материале РБК-Украина.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

