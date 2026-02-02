Скрининг здоровья 40+: как оформить карту, чтобы получить 2000 гривен
С 31 января украинцам начали поступать первые сообщения с приглашением принять участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Это 2000 гривен на обследование для тех, кому исполнилось более 40 лет.
РБК-Украина рассказывает, как оформить карту для выплаты и на что ее можно потратить.
Кто получает приглашения
Первые уведомления в приложении "Дія" поступают украинцам в возрасте от 40 лет на 30 день после дня рождения. Рассылка началась с тех граждан, которые родились 1 января.
Как оформить карту для выплат
Чтобы получить 2000 гривен на скрининг здоровья, необходимо открыть "Дія.Картку". Алгоритм действий следующий:
- Откройте приложение "Дія" и авторизуйтесь.
- Перейдите в раздел "Сервисы" и выберите пункт "Дія.Картка".
- Выберите банк из предложенного списка.
- Подпишите согласие и откройте счет.
Что входит в скрининг
Программа предусматривает ряд обследований и консультаций, в частности:
- Анкетирование. Оценка индивидуальных рисков (сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа, состояние психического здоровья).
- Физическое обследование. Измерение давления, частоты и ритма сердца, антропометрические измерения.
- Лабораторные исследования. Анализы для проверки работы сердца, сосудов и почек.
- Заключения. Врач даст индивидуальные рекомендации, а при необходимости назначит лечение или направит на дополнительные обследования.
Узнать, где пройти обследование (в государственном, коммунальном или частном учреждении), можно на сайте screening.moz.gov.ua.
Полный перечень бесплатных обследований, критерии для участников и особенности запуска программы в селах и прифронтовых зонах - узнавайте в развернутом материале РБК-Украина.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.