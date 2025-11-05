Главный тренд осени - бордовый кожаный бомбер: как его носит жена Усика

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина в очередной раз подтвердила статус одной из самых стильных модниц украинского шоу-бизнеса. Она показала, как носить главный тренд этого сезона - кожаный бомбер в глубоком бордовом оттенке.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Екатерина выбрала укороченный бомбер из кожи глубокого бордового или, как его еще называют, винного оттенка.

Этот цвет является прекрасной альтернативой классическому черному, придавая образу благородства, тепла и глубины.

Глубокие оттенки, такие как бордовый, шоколадный и карамельный, являются ключевыми для модных кожаных изделий этого сезона.

Основные элементы образа Екатерины Усик

Трендовая "кожанка" (бомбер): укороченная куртка-бомбер с выраженными объемными рукавами и манжетами на резинке - это мощный камбек моды 90-х и 2000-х. Ее насыщенный бордовый цвет идеально вписывается в палитру дорогого осеннего минимализма.

Базовый слой: под бомбер Екатерина надела серый гольф-водолазку с высоким воротником. Это классический, сдержанный элемент, балансирующий акцентную куртку и делающий образ идеальным для прохладной погоды.

Объемный низ: к верху со сложной текстурой и объемом она подобрала широкие, свободного кроя штаны графитового цвета. Это создает модный контраст между объемным верхом и расслабленным, чуть мешковатым низом.

Акцентная обувь: лук завершают ботинки на стойком высоком каблуке в тон куртке - глубокого бордового цвета. Такая обувь зрительно удлиняет силуэт и поддерживает акцентный цвет куртки.

Этот образ Екатерины Усик - это настоящий мастер-класс по стилизации: она демонстрирует, как соединить акцентную трендовую вещь (цветной кожаный бомбер) с базовыми элементами (серый гольф и широкие брюки), создавая изысканный, но одновременно комфортный casual лук для города.

С чем носить кожаный бомбер осенью 2025 года

Кожаный бомбер - универсальная вещь, которая удачно сочетает практичность и стиль. Этой осенью дизайнеры советуют делать ставку на базовые вещи с минималистичным кроем, которые подчеркивают текстуру и цвет куртки.

С классическими брюками или джинсами прямого кроя

Для городского стиля идеально подойдут широкие джинсы или костюмные брюки. Такой низ уравновешивает объем бомбера и создает современный силуэт в духе relaxed fit.

С гольфом или тонким свитером

С кожаным бомбером хорошо смотрятся водолазки нейтральных цветов - серого, бежевого, черного или белого. Это придает образу утонченности и тепла, особенно в прохладную погоду.

С миди-юбкой или платьем прямого кроя

Сочетание более грубой кожи и женственной юбки создает стильный контраст. Следует выбирать юбки из шерсти, трикотажа или денима. Это трендовый вариант для офиса или выходного дня.

Со штанами-палаццо или кюлотами

Если хочется создать актуальный стритстайл-лук, стоит комбинировать бомбер с объемными низами. Это подчеркивает тренд на расслабленные формы и комфорт.

С высокими ботинками или массивными кроссовками

Такая обувь гармонично завершает лук, добавляя ему городскую динамику. Для более элегантного варианта подойдут ботильоны на стойких каблуках в тон куртки.

С аксессуарами в теплой гамме

Бордовый или шоколадный бомбер хорошо сочетается с бежевыми, песочными или карамельными аксессуарами. Добавь кожаные перчатки, сумку в тон и объемный шарф - и образ будет завершен.

