ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осенью

Четверг 06 ноября 2025 08:45
UA EN RU
Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осенью Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Оранжевый цвет в этом сезоне становится одним из главных акцентов в гардеробе. Украинский дизайнер Андре Тан советует не бояться экспериментировать и предлагает несколько ключевых комбинаций, которые будут выглядеть современно и стильно осенью 2025.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Оранжевый и молочный или бежевый

Нейтральные оттенки - самый простой способ сделать яркий цвет более носибельным. Молочный или бежевый скрывает насыщенность оранжевого, создавая сбалансированный образ.

Такой тандем идеально подходит для офисного и повседневного стиля: оранжевый свитер или рубашка в сочетании с молочными брюками или юбкой выглядит свежо, но не кричаще.

Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осеньюАндре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Оранжевый и винный

Более сложный, но очень эффектный дуэт. Сочетание оранжевого и глубокого бордового или винного цвета подчеркивает осеннюю палитру и придает образу теплоты.

Этот тандем хорошо работает в образах для вечеринок или прогулок по городу. Дизайнер советует выбирать один яркий элемент, например оранжевый плащ или сумку, а винный оставить для второго слоя одежды.

Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осеньюАндре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Оранжевый и Butter yellow

Мягкий лимонно-желтый или Butter yellow создает легкий, положительный контраст с насыщенным оранжевым. Это сочетание выглядит особенно гармонично в демисезонных луках.

Легкое пальто или кардиган оранжевого цвета в сочетании с желтыми аксессуарами делает образ динамичным и современным.

Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осеньюАндре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Оранжевый и оливковый

Тандем с естественными оттенками выглядит сдержанно, но в то же время интересно. Оливковый цвет оттеняет оранжевую яркость и создает более приземленный, натуральный вид.

Дизайнер советует комбинировать оранжевую верхнюю одежду с брюками или юбкой оливкового оттенка для повседневного стиля или спортивного шика.

Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осеньюАндре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Точечные акценты

Не обязательно использовать оранжевый в качестве основного цвета образа. Точечные акценты - кроссовки, сумка, ремень или шарф - позволяют добавить яркий акцент без перегрузки стиля.

Это хороший вариант для тех, кто боится слишком ярких total look, но хочет оставаться в тренде.

Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осеньюАндре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Оранжевый тотал лук

Для смелых экспериментаторов дизайнер предлагает оранжевый total look. Важно правильно подбирать оттенки и текстуры, чтобы образ выглядел гармонично.

К примеру, оранжевое пальто в комплекте с брюками и свитером в тон создает цельную композицию, которая привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность.

Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осенью

Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевим (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Оранжевый перестает быть сезонным трендом и становится универсальным инструментом для создания стильного гардероба.

Ключевой совет Андре Тана - экспериментировать с сочетаниями и выбирать контрастные, но сбалансированные варианты, которые подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины