Ярко и современно: Андре Тан рассказал, с чем носить оранжевый этой осенью
Оранжевый цвет в этом сезоне становится одним из главных акцентов в гардеробе. Украинский дизайнер Андре Тан советует не бояться экспериментировать и предлагает несколько ключевых комбинаций, которые будут выглядеть современно и стильно осенью 2025.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.
Оранжевый и молочный или бежевый
Нейтральные оттенки - самый простой способ сделать яркий цвет более носибельным. Молочный или бежевый скрывает насыщенность оранжевого, создавая сбалансированный образ.
Такой тандем идеально подходит для офисного и повседневного стиля: оранжевый свитер или рубашка в сочетании с молочными брюками или юбкой выглядит свежо, но не кричаще.
Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Оранжевый и винный
Более сложный, но очень эффектный дуэт. Сочетание оранжевого и глубокого бордового или винного цвета подчеркивает осеннюю палитру и придает образу теплоты.
Этот тандем хорошо работает в образах для вечеринок или прогулок по городу. Дизайнер советует выбирать один яркий элемент, например оранжевый плащ или сумку, а винный оставить для второго слоя одежды.
Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Оранжевый и Butter yellow
Мягкий лимонно-желтый или Butter yellow создает легкий, положительный контраст с насыщенным оранжевым. Это сочетание выглядит особенно гармонично в демисезонных луках.
Легкое пальто или кардиган оранжевого цвета в сочетании с желтыми аксессуарами делает образ динамичным и современным.
Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Оранжевый и оливковый
Тандем с естественными оттенками выглядит сдержанно, но в то же время интересно. Оливковый цвет оттеняет оранжевую яркость и создает более приземленный, натуральный вид.
Дизайнер советует комбинировать оранжевую верхнюю одежду с брюками или юбкой оливкового оттенка для повседневного стиля или спортивного шика.
Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Точечные акценты
Не обязательно использовать оранжевый в качестве основного цвета образа. Точечные акценты - кроссовки, сумка, ремень или шарф - позволяют добавить яркий акцент без перегрузки стиля.
Это хороший вариант для тех, кто боится слишком ярких total look, но хочет оставаться в тренде.
Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевым (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Оранжевый тотал лук
Для смелых экспериментаторов дизайнер предлагает оранжевый total look. Важно правильно подбирать оттенки и текстуры, чтобы образ выглядел гармонично.
К примеру, оранжевое пальто в комплекте с брюками и свитером в тон создает цельную композицию, которая привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность.
Андре Тан рассказал про трендовые сочетания с оранжевим (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Оранжевый перестает быть сезонным трендом и становится универсальным инструментом для создания стильного гардероба.
Ключевой совет Андре Тана - экспериментировать с сочетаниями и выбирать контрастные, но сбалансированные варианты, которые подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.
