ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не ПВО. Названа причина яркой вспышки над Киевом

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 23:35
Не ПВО. Названа причина яркой вспышки над Киевом Фото: Сергей Попко (facebook.com/smpopko_ksv)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня вечером, 19 апреля, наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.

"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, украинские силы противовоздушной обороны в работу не вступали.

Обновлено (23:46)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Суспільному" отметил, что в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника.

Напомним, что жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Также мы писали, что сегодня вечером, 19 апреля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вскоре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Днепре уже есть сбитые "Шахеды".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Киев
NEWS
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
Над Киевом и областью видели яркую вспышку. Что известно
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис