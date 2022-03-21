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Скорегував обстріл ТЦ У Києві. СБУ затримала блогера

Фото: СБУ затримала блогера, який скорегував обстріл ТЦ У Києві (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 21 березня, Служба безпеки України затримала в Києві блогера, який опублікував відео з переміщенням української військової техніки в Подільському районі. Таким чином, він скорегував обстріл одного з торгових центрів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Чоловік 1985 року народження 24 лютого виклав у соціальну мережу TikTok відео, на якому видно, як техніка ЗСУ пересувається в районі ТЦ у Подільському районі.

"На відео - тіктокер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом Торговий центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ додали, що слідство встановить свідомо чи ні чоловік попрацював коригувальником для окупантів.

Нагадаємо, напередодні ввечері у Подільському районі сталося кілька вибухів, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. РБК-Україна публікувало фото і відео наслідків обстрілу торгового центру.

В результаті попадання ракети на території ТЦ в Подільському районі загинули вісім людей.

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