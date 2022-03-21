Скорректировал обстрел ТЦ в Киеве. СБУ задержала блогера

Мужчина 1985 года рождения 24 февраля выложил в социальную сеть TikTok видео, на котором видно, как техника ВСУ передвигается в районе ТЦ в Подольском районе.

"На видео – тиктокер, на днях выложивший в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов", - говорится в сообщении.

При этом в СБУ добавили, что следствие установит сознательно или нет мужчина поработал корректировщиком для оккупантов.