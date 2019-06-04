На швидкісних трасах зменшать ширину лівих смуг

Фото: дорога (РБК-Україна)

Звуження смуг покликане збільшити увагу водіїв і зменшити аварійність

Ширина лівих смуг руху на дорогах І категорії з трьома і більше смугами руху в одному напрямку зменшиться до 3,5 м замість 3,75 м. Оновлені будівельні норми набирають чинності 1 вересня, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Як зазначається в повідомленні, норма застосовується обов’язково під час нового будівництва швидкісних доріг.

За даними міністерства, звуження ширини смуг руху на дорогах - дуже вдала практика для підвищення безпеки, яка працює у багатьох країнах Європи та світу. Це дозволить мінімізувати перевищення дозволеної швидкості на дорогах, зробить водіїв більш уважними за кермом.

Крім того, новими змінами встановлено нову ширину зупиночної смуги руху на дорогах вищих категорій (І-ІІ категорій) - 3 м замість 2,5 м. У міністерстві вважають, що чинна ширина зупинкової смуги у 2,5 м є дуже небезпечною і спричиняє додаткові аварії. Особливо це актуально для вантажних автомобілів, які не можуть у повній мірі безпечно та зручно розміститися на такій ділянці дороги.

Також у нових змінах в ДБН встановлені сучасні та більш безпечні вимоги до проектування горизонтальних та вертикальних кривих. Це актуально для гірських трас, трас на іншому складному ландшафті тощо. Завдяки встановленню більш безпечних мінімальних радіусів кривих нові дороги проектуватимуться з кращою видимістю.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 вересня під час будівництва нових і реконструкції існуючих трас на в’їздах у населені пункти мають обов’язково влаштовуватися спеціальні острівці для зниження швидкості руху.

Як повідомляло РБК-Україна, зміни до Державних будівельних норм вимагають на міжнародних автомобільних дорогах І-ї категорії використовувати спеціальні перевантажувачі при укладанні асфальтобетонного покриття, які вирівнюють температуру і склад асфальтобетонної суміші.