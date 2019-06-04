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На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос

Новости » Общество    04.06.2019 - 16:48
На скоростных трассах уменьшат ширину левых полос
Фото: дорога (РБК-Украина)

Сужение полос призвано увеличить внимание водителей и уменьшить аварийность

Ширина левых полос движения на дорогах I категории с тремя и более полосами движения в одном направлении уменьшится до 3,5 м вместо 3,75 м. Обновленные строительные нормы вступают в силу 1 сентября, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отмечается в сообщении, норма обязательно применяется во время нового строительства скоростных дорог.

По данным министерства, сужение ширины полос движения на дорогах - очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем.

Кроме того, новыми изменениями установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (І-ІІ категорий) - 3 м вместо 2,5 м. В министерстве считают, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и влечет дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Также в новых изменениях в ГСН установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и т. п. Благодаря установлению более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги будут проектироваться с лучшей видимостью.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 сентября во время строительства новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно устраиваться специальные островки для снижения скорости движения.

Напомним, изменения в Государственные строительные нормы требуют на международных автомобильных дорогах I-й категории использовать специальные перегружатели при укладке асфальтобетонного покрытия, выравнивают температуру и состав асфальтобетонной смеси.

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