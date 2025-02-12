Генерального инспектора USAID уволили после критики действий Трампа, - CNN

Генеральный инспектор Агентства США по международному развитию (USAID) отправлен в отставку. Это произошло, на следующий день после того, как его ведомство опубликовало доклад с критикой действий администрации президента Дональда Трампа по ликвидации агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, заместитель директора Управления кадров президента США сообщил Полу Мартину по электронной почте, что его полномочия генерального инспектора USAID "прекращены, решение вступает в силу немедленно".

Представитель Управления генерального инспектора USAID подтвердил увольнение Мартина и сообщил, что причина его увольнения не указана. CNN обратилась в Белый дом за комментариями.

В соответствии с законом администрация обязана за 30 дней уведомить Конгресс об увольнении генерального инспектора и указать конкретные причины увольнения инспекторов.

Мартин занимал должность генерального инспектора с декабря 2023 года. Хотя президент Дональд Трамп уволил генеральных инспекторов из более чем дюжины федеральных агентств в течение своей первой недели пребывания в должности, наблюдательный орган USAID остался на месте.

Генеральный инспектор проводит расследования и проверки любых потенциальных должностных преступлений, мошенничества, растрат или злоупотреблений со стороны государственного агентства или его персонала и выпускает отчеты и рекомендации.

Сотрудники Управления генерального инспектора USAID также были проинформированы о том, что у них больше нет доступа к их физическому офисному помещению, сообщили CNN два источника, знакомых с ситуацией. Хотя администрация Трампа закрыла здание штаб-квартиры USAID в Вашингтоне на прошлой неделе, персоналу офиса надзорного органа по-прежнему разрешалось работать лично в том же здании до вторника.

Доклад USAID

В опубликованном в понедельник докладе Генеральный инспектор USAID заявил, что сокращение администрацией Трампа персонала USAID и масштабное замораживание иностранной помощи затруднили отслеживание и реагирование на потенциальное нецелевое использование 8,2 млрд долларов гуманитарной помощи, финансируемой за счет американских налогоплательщиков.

Администрация Трампа в последние недели предприняла агрессивные шаги по ликвидации USAID, пытаясь отправить в отпуск тысячи сотрудников USAID, работающих по прямому найму, и уволить десятки подрядчиков, работающих в агентстве. В прошлую пятницу федеральный судья временно заблокировал эти планы и остановил ускоренную депортацию сотрудников из стран по всему миру.

Хотя в п отчете генерального инспектора отмечается, что управление уже давно "выявило существенные проблемы и предложило рекомендации по улучшению программ агентства с целью предотвращения мошенничества, растрат и злоупотреблений", в нем четко указано, что сокращение персонала USAID и заморозка иностранной помощи негативно сказались на усилиях по надзору.