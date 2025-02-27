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Администрация Трампа прекращает более 90% выплат от USAID

Четверг 27 февраля 2025 07:30
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Администрация Трампа прекращает более 90% выплат от USAID Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Соответствующая информация исходит из иска, поданного в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В общей сложности около 5800 грантов USAID были прекращены, а более 500 грантов USAID были удержаны. Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет приблизительно 57 млрд долларов", - говорится в заявлении администрации Трампа.

Также в документе сказано, что помимо прекращения действия грантов USAID, "было прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов".

Позже в среду администрация пояснила в заявлении, что "осталось еще 297 контрактов, которые необходимо пересмотреть".

CNN пишет, что значительное сокращение иностранной помощи является ударом по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру остановились из-за масштабного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

Это произошло после того, как администрация Трампа либо отправила большинство сотрудников USAID в отпуск, либо уволила их.

Обновления от администрации были поданы в ответ на иск, оспаривающий всеобщую приостановку иностранной помощи.

Согласно документу, государственный секретарь США Марко Рубио в среду "принял окончательное решение в отношении каждой награды на индивидуальной основе, утвердительно выбрав либо сохранение награды, либо ее прекращение в соответствии с условиями документа или независимого юридического органа как не соответствующего национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".

Однако истцы в этом иске в среду опровергли утверждение о том, что Рубио лично рассматривал все решения о расторжении, заявив, что "было бы невозможно, чтобы один человек или даже группа людей осмысленно рассмотрели все эти контракты и решения за такой короткий период".

Напомним, пару недель назад генерального инспектора USAID уволили. Его отправили в отставку после на того, как его ведомство опубликовало доклад с критикой действий Трампа по ликвидации агенства.

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