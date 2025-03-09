Сокращение помощи США нарушило способность ООН следить за ядерной программой Ирана, - NYT

Как рассказали американской ежедневной газете действующие и бывшие ядерные эксперты правительства США, это произошло из-за приостановки двух программ, которые оказывают помощь международным ядерным инспекторам.

Речь идет об указе Трампа, изданном в первый день своего президентства, который заморозил все программы внешней помощи США на 90 дней.

Неназванные источники NYT говорят, что две программы были направлены на поддержку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) путем найма и обучения атомных инспекторов, а также поставки Агентству оборудования и сложных лабораторных устройств, необходимых для исследования образцов.

По данным американской газеты, одна из программ уже была возобновлена, хотя другая остается замороженной.

Хотя в МАГАТЭ не стали комментировать такую информацию о сокращении помощи, Государственный департамент США, который должен финансировать программы, рассказал NYT, что "определенная помощь США программам, которые поддерживают усилия и возможности Международного агентства по атомной энергии по инспектированию ядерных объектов во всем мире, включая Иран, продолжается".

При этом в Госдепе США не уточнили, была ли какая-то из программ заморожена, или - просто сокращена.