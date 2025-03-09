Скорочення допомоги США порушило здатність ООН стежити за ядерною програмою Ірану, - NYT

Як розповіли американській щоденній газеті чинні та колишні ядерні експерти уряду США, це сталося через призупинку двох програм, які надають допомогу міжнародним ядерним інспекторам.

Йдеться про указ Трампа, виданий у перший день свого президентства, який заморозив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів.

Неназвані джерела NYT кажуть, що дві програми були спрямовані на підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) шляхом найму та навчання атомних інспекторів, а також постачання Агентству обладнання та складних лабораторних пристроїв, необхідних для дослідження зразків.

За даними американської газети, одна з програм вже була відновлена, хоча інша залишається замороженою.

Хоча в МАГАТЕ не стали коментувати таку інформацію щодо скорочення допомоги, Державний департамент США, який повинен фінансувати програми, розповів NYT, що "певна допомога США програмам, які підтримують зусилля та можливості Міжнародного агентства з атомної енергії з інспектування ядерних об'єктів у всьому світі, включно з Іраном, продовжується".

При цьому в Держдепі США не уточнили, чи була якась із програм заморожена, або - просто скорочена.