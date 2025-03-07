Трамп предложил Ирану провести переговоры по ядерному соглашению, - Reuters
Президент США Дональд Трамп хочет договориться с Ираном о ядерном соглашении. Он направил лидеру страны письмо с предложением таких переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщает агенство, Трамп выразил надежду, что Иран согласится провести переговоры по ядерному соглашению.
"Я сказал, что надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что это будет намного лучше для Ирана. Я думаю, они хотят получить это письмо. Другая альтернатива - мы должны что-то сделать, потому что нельзя допустить появления еще одного ядерного оружия", - отметил президент США.
По его словам, есть два "способа борьбы с Ираном" - военный или заключение договора.
"Я предпочитаю заключить соглашение, потому что я не хочу нанести вред Ирану. Они замечательные люди", - добавил Трамп.
Министерство иностранных дел Ирана пока не отреагировало на предложение американского президента.
Ядерное соглашение США и Ирана
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Ведь такой договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018-м.
Впоследствии Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение по неядерному вооружению. Он предпочитает решить это дипломатическим путем вместо возможного ведения боевых действий и бомбардировки страны.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что в феврале этого года Трамп во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой, чтобы Россия была посредником в общении с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа.
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