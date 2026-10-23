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Сокращение до 95%: в Минобороны отреагировали на изменения в бронировании

19:45 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Сокращение до 95%: в Минобороны отреагировали на изменения в бронировании Фото: "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Правительство согласовало постановление о новых правилах бронирования военнообязанных работников. Среди изменений - новые подходы к квотам для работников ОПК, которая составит 95%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отреагировало Минобороны на изменения в бронировании

В Министерстве обороны отметили, что Украине нужно оружие, а для его производства оборонным предприятиям нужны люди, стабильные контракты и понятные правила работы.

Позиция ведомства, по его словам, четкая: бронирование должно сохраняться для работников ОПК, реально привлеченных к производству оружия и другой продукции для войска. Решение Кабмина позволяет обеспечить такой подход.

"Предприятия должны иметь возможность планировать работу, удерживать специалистов и наращивать производство", - заявил министр обороны Евгений Хмара.

В то же время, подчеркнули в Минобороны, бронирование не должно становиться инструментом для злоупотреблений. Должна быть прозрачность и честный диалог между государством и бизнесом. Нужно знать, кто реально работает и вносит вклад в оборону страны.

"Нам нужны и люди, которые защищают Украину на фронте, и специалисты, которые снабжают их оружием. Задача государства – создать условия, при которых обе составляющие нашей обороны будут работать эффективно, а правила будут справедливыми", - подчеркнул министр обороны.

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23 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что максимальная квота бронирования работников отныне не составит 100%, это будет касаться и предприятий энергетики и ОПК. Сейчас Министерство обороны и Министерство экономики совместно с бизнесом должны проработать все условия, чтобы правительство утвердило прозрачный и действенный механизм до 1 декабря.

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