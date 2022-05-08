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Ви кажете "ніколи знову"? Розкажіть про це Україні: Зеленський записав звернення з Бородянки

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Бородянка, Неділя 08 травня 2022 09:36
Ви кажете "ніколи знову"? Розкажіть про це Україні: Зеленський записав звернення з Бородянки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті і примирення звернувся до українців. Своє звернення глава держави записав зі зруйнованої Бородянки, що у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Цього річ ми кажемо "ніколи знову" інакше. Ми чуємо "ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете "ніколи знову"? Розкажіть про це Україні. 24 лютого слово ніколи стерли, розстріляли і розбомбили. Сотнями ракет о 4-й ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи. Ми почули знову", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що після 77 років після закінчення Другої світової війни "зло відродилося".

"На жаль, є ті, хто переживши всі ці злочини, втративши мільйони людей, які боролися за перемогу та здобули її, сьогодні осквернили пам'ять про їхні подвиги. Той, хто дозволив обстрілювати зі своєї землі міста України. Той, хто плюнув в обличчя своєму "Безсмертному полку", поставивши поруч з ним катів з Бучі і кинув виклик всьому людству, але забув про головне: будь-яке закінчується однаково - воно закінчується", - додав гарант.

Зеленський закликав українців сьогодні вшанувати пам'ять всіх борців із нацизмом та жертв, які загинули під час Другої світової.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та примирення.

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Володимир Зеленський День памяти и примерения Бородянка
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