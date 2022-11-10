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Скоро в Николаев вернется вода. ВСУ взяли под контроль магистральный трубопровод

Фото: водоснабжение в Николаеве скоро возобновят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Магистральный водопровод, который снабжал Николаев водой, взят под контроль украинских военных. Скоро в городе будет возобновлено водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Игоря Копытина.

"Николаев… Есть очень хорошая новость о воде. Киселевка, да-да, та самая где водопровод — под контролем Украины. Так что скоро в город вернется вода! Спасибо ВСУ!", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 10 ноября, стало известно, что ВСУ сообщили о взятии под контроль Киселевки, что в 15 км от Херсона. Как объяснил ранее РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев, Киселевка является важным населенным пунктом для ВСУ.

Кроме того, ранее сообщалось, что сегодня украинские бойцы сообщили о деоккупации села Брускинское в Херсонской области.

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НиколаевВодоснабжение