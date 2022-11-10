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Скоро в Миколаїв повернеться вода. ЗСУ взяли під контроль магістральний трубопровід

Фото: водопостачання у Миколаєві скоро відновлять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Магістральний водогін, який постачав Миколаїв водою, взято під контроль українських військових. Незабаром у місті буде відновлено водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ігоря Копитіна.

"Миколаїв… Є дуже хороша новина про воду. Киселівка, так-так, та сама водопровід — під контролем України. Тож скоро до міста повернеться вода! Спасибі ЗСУ!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що ЗСУ повідомили про взяття під контроль Киселівки, що за 15 км від Херсона. Як пояснив раніше РБК-Українавійськовий експерт Владислав Селезньов, Кисельовка є важливим населеним пунктом для ЗСУ.

Крім того, раніше повідомлялося, що сьогодні українські бійці повідомили про деокупацію села Брускінське у Херсонській області.

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МиколаївВодопостачання