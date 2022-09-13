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Тактичний рівень: наскільки є важливою Киселівка під Херсоном і що там відбувається

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Киселівка, Вівторок 13 вересня 2022 16:00
Тактичний рівень: наскільки є важливою Киселівка під Херсоном і що там відбувається Фото: росіяни залишили оперативно важливий населений пункт в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Втеча росіян з Киселівки Херсонської області є результатом успішних дій наших бійців на тактичному рівні. Ворог перебуває під вогневим впливом ЗСУ, тож змушений відходити.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Чому втеча росіян з Киселівки важлива

"Киселівка - це село на трасі М14, яке з'єднує Миколаїв та Херсон. Тобто, це тактичний рівень, українські сили оборони просуваються вздовж цієї траси до Херсона в ході запланованих дій, а чим ближче ми до Херсону, тим ближче його звільнення", - пояснює Селезньов.

Військовий експерт зазначає, важливо розуміти, що від Киселівки до Чорнобаївки (а саме аеродрому, який знаходиться неподалік) відстань вже становить менш як 10 км.

Це означає, що українська артилерія може вже працювати по тих "залишках" окупантів, які досі зосереджуються на території летовища і росіяни перебувають під вогневим впливом, а значить рух ЗСУ буде спрямований і далі на те, щоб знищити угрупування окупантів на правому березі Дніпра.

Тактичний рівень: наскільки є важливою Киселівка під Херсоном і що там відбувається

Окупанти зосереджували в Киселівці значну кількість сил

"Звичайно, що росіяни зосереджували чималу кількість сил та засобів на одному з важливих напрямків українського контрнаступу. Втім, знаємо, як діють наші захисники. За допомогою БПЛА виявляли місця скупчення техніки та особового складу окупантів і саме туди завдавалися удари", - розповів Селезньов.

Тож, на думку ексепрта, війська РФ скоріш за все почали почувати себе "не дуже добре". В тому числі на території Киселівки і були змушені покинути її та переміститися південніше.

"Абсолютно очевидно - ворогу не зручно, болісно відчувати наслідки ЗСУ, тому вони накивали п'ятами", - підкреслив Селезньов.

"Не Киселівкою однією"

Військовий експерт звернув увагу, що українські бійці, окрім траси М14 намагаються потроху просуватися із Давидового Броду, який знаходиться південніше.

Тактичний рівень: наскільки є важливою Киселівка під Херсоном і що там відбувається

"Можливо для того, щоб відрізати угрупування російських військ, які діють на північний схід від Берислава. Бо, зрозуміло, що ще донедавна росіяни мріяли розширитися в бік Нікополя з ймовірною загрозою для Кривого Рогу, або навіть Запоріжжя", - припускає Селезньов.

Він зазначає, що наразі росіяни змушені оборонятися.

"Маємо зауважити, що просування на цьому (Херсонському -ред. )напрямку для нас не буде легким, адже окупанти на правому березі Дніпра зосередили найбільш боєздатні свої підрозділи - десантуру. Бо ж ворог почав жваво перекидати ці сили на тлі заяв Генштабу про контрнаступ в районі Херсону. Фактично це "найкраще", що у росіян було і вони направили ту десантуру саме сюди, на правий берег Дніпра. Саме вони зараз і обороняються", - підсумував експерт.

З чого це почалося

Нагадаємо, сьогодні вранці Інститут вивчення війни (ISW), опублікував свіжий звіт, в якому зазначалося, що окупанти залишили Киселівку - оперативно важливий пункт у Херсонській області.

Міжнародні аналітики зазначали, Киселівка є оперативно важливим місцем для РФ, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонської області.

Тож очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

Тактичний рівень: наскільки є важливою Киселівка під Херсоном і що там відбувається

Фото: супутникові знімки показують, що в Киселівці техніка ворога переміщена від позицій, окрім 4 машин (twitter.com/NLwartracker?)

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