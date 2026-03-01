"Скоро будут на дне": Трамп сообщил о разгроме иранского флота

Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по военно-морскому флоту Ирана, уничтожив девять кораблей и поразив штаб-квартиру командования.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social .

Уничтожение иранских кораблей

По словам американского лидера, в результате операции было потоплено девять иранских военных судов. Некоторые из них он охарактеризовал как "относительно крупные и важные".

Трамп подчеркнул, что американские силы продолжают преследовать остатки флота.

"Они скоро также будут плавать на дне моря!" - подчеркнул президент США.

Удар по штаб-квартире

Кроме потерь на воде, иранская сторона понесла серьезные разрушения береговой инфраструктуры. В ходе отдельной атаки была практически полностью уничтожена штаб-квартира Военно-морских сил Ирана.

"Кроме этого, их флот чувствует себя очень хорошо!", - добавил Трамп в присущей ему манере, подчеркивая масштабные потери техники и центров управления,