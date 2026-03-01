"Скоро будут на дне": Трамп сообщил о разгроме иранского флота
Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по военно-морскому флоту Ирана, уничтожив девять кораблей и поразив штаб-квартиру командования.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social.
Уничтожение иранских кораблей
По словам американского лидера, в результате операции было потоплено девять иранских военных судов. Некоторые из них он охарактеризовал как "относительно крупные и важные".
Трамп подчеркнул, что американские силы продолжают преследовать остатки флота.
"Они скоро также будут плавать на дне моря!" - подчеркнул президент США.
Удар по штаб-квартире
Кроме потерь на воде, иранская сторона понесла серьезные разрушения береговой инфраструктуры. В ходе отдельной атаки была практически полностью уничтожена штаб-квартира Военно-морских сил Ирана.
"Кроме этого, их флот чувствует себя очень хорошо!", - добавил Трамп в присущей ему манере, подчеркивая масштабные потери техники и центров управления,
Ситуация вокруг Ирана
Напомним, в последние дни противостояние между Вашингтоном и Тегераном перешло в фазу открытого конфликта. Ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп заявил о ликвидации 48 высокопоставленных чиновников Ирана, назвав это серьезным ударом по руководству страны.
Кроме того, американский президент официально подтвердил смерть верховного лидера Ирана, заявив, что "Хаменеи мертв".
На фоне массированных ударов появилась информация, что США ограничатся только воздушными атаками и не будут начинать наземную операцию на территории страны.
В то же время официальный Тегеран выступил с предложением возобновить переговоры с Соединенными Штатами, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.