Российские войска утром обстреляли Херсон: попали в лицей, начался пожар

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. На этот раз мишенью врага стало здание местного лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"В результате обстрела в двухэтажном помещении учебного заведения на первом этаже возник пожар на площади около 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ГСЧС, к счастью, жертв и пострадавших нет.

"14 спасателей с помощью 2 единиц техники оперативно ликвидировали пожар", - констатируют в спасательной службе.