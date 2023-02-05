ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска утром обстреляли Херсон: попали в лицей, начался пожар

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 05 февраля 2023 13:36
Российские войска утром обстреляли Херсон: попали в лицей, начался пожар Фото: российские войска утром 5 февраля обстреляли Херсон (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские военные нанесли очередной удар по Херсону. На этот раз мишенью врага стало здание местного лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В результате обстрела в двухэтажном помещении учебного заведения на первом этаже возник пожар на площади около 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ГСЧС, к счастью, жертв и пострадавших нет.

"14 спасателей с помощью 2 единиц техники оперативно ликвидировали пожар", - констатируют в спасательной службе.

Как сообщалось, в Херсоне, начиная с утра, становилось известно о взрывах уже дважды.

Напомним, российские оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина