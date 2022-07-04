План відновлення України розраховано на 10 років: що він передбачає
Сьогодні, 4 липня 2022 року, Україна представила західним партнерам план відновлення країни, який розрахований на 10 років.
РБК-Україна наводить його основні пункти.
Зазначимо, детально з Планом відновлення України можна ознайомитися за посиланням.
Згідно з планом, за 10 років українська влада має намір реалізувати 850 проектів у різних сферах. На їх реалізацію треба понад 750 млрд доларів. Очікується, що щорічний приріст ВВП складе більше 7%.
На першому етапі в 2023-2025 роках передбачається реалізація 580 проектів з фінансуванням понад 350 млрд доларів. На другому - 2026-2032 роки - буде 270 проектів з фінансуванням понад 400 млрд доларів.
Національні програми
Україна в рамках Плану відновлення пропонує реалізувати наступні програми:
- Зміцнення оборони і безпеки - 50 млрд доларів
- Енергетична незалежність і зелений курс - 130 млрд доларів
- Забезпечення конкурентного доступу до капіталу - 75 млрд доларів
- Забезпечення макрофінансової стабільності - 60-80 млрд доларів
- Розвиток секторів економіки з додатковою вартістю - 50 млрд доларів
- Розширення та інтеграція логістики з ЄС - 120-160 млрд доларів
- Відновлення і модернізація житла та інфраструктури регіонів - 150-250 млрд доларів
Крім того, на порталі розміщена карта руйнувань в кожному регіоні, а також є можливість подавати свої ідеї для відновлення України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.
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