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План відновлення України розраховано на 10 років: що він передбачає

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 17:52
План відновлення України розраховано на 10 років: що він передбачає Фото: Денис Шмигаль представив План відновлення України на конференції у Лугано (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 4 липня 2022 року, Україна представила західним партнерам план відновлення країни, який розрахований на 10 років.

РБК-Україна наводить його основні пункти.

Зазначимо, детально з Планом відновлення України можна ознайомитися за посиланням.

Згідно з планом, за 10 років українська влада має намір реалізувати 850 проектів у різних сферах. На їх реалізацію треба понад 750 млрд доларів. Очікується, що щорічний приріст ВВП складе більше 7%.

На першому етапі в 2023-2025 роках передбачається реалізація 580 проектів з фінансуванням понад 350 млрд доларів. На другому - 2026-2032 роки - буде 270 проектів з фінансуванням понад 400 млрд доларів.

Національні програми

Україна в рамках Плану відновлення пропонує реалізувати наступні програми:

  • Зміцнення оборони і безпеки - 50 млрд доларів
  • Енергетична незалежність і зелений курс - 130 млрд доларів
  • Забезпечення конкурентного доступу до капіталу - 75 млрд доларів
  • Забезпечення макрофінансової стабільності - 60-80 млрд доларів
  • Розвиток секторів економіки з додатковою вартістю - 50 млрд доларів
  • Розширення та інтеграція логістики з ЄС - 120-160 млрд доларів
  • Відновлення і модернізація житла та інфраструктури регіонів - 150-250 млрд доларів

Крім того, на порталі розміщена карта руйнувань в кожному регіоні, а також є можливість подавати свої ідеї для відновлення України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.

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