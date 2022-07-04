План відновлення України розраховано на 10 років: що він передбачає

Сьогодні, 4 липня 2022 року, Україна представила західним партнерам план відновлення країни, який розрахований на 10 років.

Зазначимо, детально з Планом відновлення України можна ознайомитися за посиланням.

Згідно з планом, за 10 років українська влада має намір реалізувати 850 проектів у різних сферах. На їх реалізацію треба понад 750 млрд доларів. Очікується, що щорічний приріст ВВП складе більше 7%.

На першому етапі в 2023-2025 роках передбачається реалізація 580 проектів з фінансуванням понад 350 млрд доларів. На другому - 2026-2032 роки - буде 270 проектів з фінансуванням понад 400 млрд доларів.

Національні програми

Україна в рамках Плану відновлення пропонує реалізувати наступні програми:

Зміцнення оборони і безпеки - 50 млрд доларів

Енергетична незалежність і зелений курс - 130 млрд доларів

Забезпечення конкурентного доступу до капіталу - 75 млрд доларів

Забезпечення макрофінансової стабільності - 60-80 млрд доларів

Розвиток секторів економіки з додатковою вартістю - 50 млрд доларів

Розширення та інтеграція логістики з ЄС - 120-160 млрд доларів

Відновлення і модернізація житла та інфраструктури регіонів - 150-250 млрд доларів

Крім того, на порталі розміщена карта руйнувань в кожному регіоні, а також є можливість подавати свої ідеї для відновлення України.