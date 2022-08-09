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Шмигаль назвав два головних пріоритети бюджету на 2023 рік

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Київ, Вівторок 09 серпня 2022 18:20
Шмигаль назвав два головних пріоритети бюджету на 2023 рік Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд вже почав роботу над бюджетом на 2023 рік.

"Чітко визначаємо, що це буде бюджет військової економіки, де пріоритетом залишається армія і безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами. Макроекономічна стабільність держави - це третій надважливий пріоритет", - зазначив він.

За його словами, в рамках держбюджету також планується створення Фонду оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, чи будуть урізати пенсії та інші важливі соціальні виплати в новому бюджеті.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Держбюджет
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