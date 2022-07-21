Скільки росіян відмовилися воювати в Україні: ЗМІ оприлюднили дані

За інформацією видання, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що від участі у війні відмовилися 1559 осіб. Зараз число змінилося, оскільки стало відомо про ще 234 "відмовників", яких насильно утримують в районі міста Брянка Луганської області.

За словами родичів, солдати зараз знаходяться в підвалах та інших закритих приміщеннях, де їх намагаються змусити повернутися на фронт.

У "Верстці" додають, що одне з місць, де утримують "відмовників", охороняють співробітники приватної військової організації.

"Коли хлопців привезли в Брянку, ми дзвонили в частину, командиру роти, командиру бази. Я питала, що вони збираються робити, чому вони їх не забирають. Мені сказали, що там новий центр "відмовників". З ними проводяться бесіди. Як вони сказали, там більше двох тижнів тримати не будуть: якщо їх не вмовлять продовжувати службу, то переправлять на базу в частину і там розірвуть контракт. Але цього не сталося", - розповіла Фатіма Горшеніна, мати одного з солдатів.