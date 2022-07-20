Батько порадив окупанту зламати руку чи ногу, щоб не воювати в Україні, - СБУ

Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги, щоб виїхати з гарячих точок чи навіть повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Я вирішив! Зараз о четвертій змінюсь, і якось сходами ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Трясе страшно. Не можу я тут перебувати вже", - панічно розповідає окупант, який дислокується у Харківській області.

Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.

"У нас, у молодості, косили пацани: обмотуєш рушником або ганчіркою якусь руку, мочиш її, підходиш до якогось кутка і об кут прямо рукою б'єш. І не так боляче, і кістка ламається", - ділиться мудрістю батько.