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Батько порадив окупанту зламати руку чи ногу, щоб не воювати в Україні, - СБУ

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Україна, Середа 20 липня 2022 17:55
Батько порадив окупанту зламати руку чи ногу, щоб не воювати в Україні, - СБУ Фото: батько порадив окупанту зламати руку чи ногу, щоб не воювати в Україні (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги, щоб виїхати з гарячих точок чи навіть повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Я вирішив! Зараз о четвертій змінюсь, і якось сходами ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Трясе страшно. Не можу я тут перебувати вже", - панічно розповідає окупант, який дислокується у Харківській області.

Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.

"У нас, у молодості, косили пацани: обмотуєш рушником або ганчіркою якусь руку, мочиш її, підходиш до якогось кутка і об кут прямо рукою б'єш. І не так боляче, і кістка ламається", - ділиться мудрістю батько.

Нагадаємо, бійці ГУР МО України взяли в полон російського розвідника і оприлюднили його електронний щоденник про бойовий шлях в Україні.

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