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Сколько россиян отказались воевать в Украине: СМИ обнародовали данные

Фото: названо число россиян, которые отказались воевать в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала вторжения России в Украину как минимум 1793 солдата РФ из 22 регионов России отказались принимать участие в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Верстка".

По информации издания, ранее в СМИ появилась информация, что от участия в войне отказались 1559 человек. Сейчас число изменилось, поскольку стало известно о еще 234 "отказниках", которых насильно удерживают в районе города Брянка Луганской области.

По словам родственников, солдаты сейчас находятся в подвалах и других закрытых помещениях, где их пытаются заставить вернуться на фронт.

В "Верстке" добавляют, что одно из мест, где удерживают "отказников", охраняют сотрудники частной военной организации.

"Когда ребят привезли в Брянку, мы звонили в часть, командиру роты, командиру базы. Я спрашивала, что они собираются делать, почему они их не забирают. Мне сказали, что там новый центр "отказников". С ними проводятся беседы. Как они сказали, там больше двух недель держать не будут: если их не уговорят продолжать службу, то переправят на базу в часть и там расторгнут контракт. Но этого не произошло", - рассказала Фатима Горшенина, мать одного из солдат.

Напомним, ранее стало известно, что родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы уехать из горячих точек или даже вернуться домой.

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