Скільки ракет Росія зосередила у Чорному морі: відповідь військових

Зазначається, що РФ зосередила у північно-західній частині Чорного моря п'ять ракетних носіїв. Тому зберігається небезпека ракетних ударів, особливо у південних областях.

"Не нехтуйте власною безпекою, будьте уважними до сигналів повітряної тривоги, ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки офіційним джерелам", - йдеться у повідомленні.

Загалом ситуація на півдні України залишаються напруженою, оскільки ЗСУ ведуть контратаки, а ворог відступає на запасні рубежі. Водночас, щоб стримати наступ, окупанти обстрілюють населені пункти артилерією та реактивними системами залпового вогню.

У Херсонській області російські диверсанти намагалися проникнути у тил українських захисників, проте отримали вогневу відповідь. На світанку ЗСУ з гелікоптера атакували один з ворожих командно-спостережних пунктів та скупчення військової техніки.