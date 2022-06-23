Сколько ракет Россия сосредоточила в Черном море: ответ военных

Отмечается, что РФ сосредоточила в северо-западной части Черного моря пять ракетных носителей. Поэтому сохраняется опасность ракетных ударов, особенно в южных областях.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте внимательными к сигналам воздушной тревоги, тщательно проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении.

В целом ситуация на юге Украины остаются напряженной, поскольку ВСУ ведут контратаки, а враг отступает на запасные рубежи. В то же время, чтобы сдержать наступление, оккупанты обстреливают населенные пункты артиллерией и реактивными системами залпового огня.

В Херсонской области российские диверсанты пытались проникнуть в тыл украинских защитников, однако получили огневой ответ. На рассвете ВСУ с вертолета атаковали один из вражеских командно-наблюдательных пунктов и скопление военной техники.