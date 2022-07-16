Скільки окупантів зосереджено в Херсонській області: відповідь Арестовича

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Там десь 15 БТГ топчеться, це проріджені вже БТГ. Якщо множити, то це 12-15 тисяч військ. Це все, що там є", - зазначив він.

За словами Арестовича, окупанти здадуться ще до початку наступу ЗСУ, оскільки українці вже атакують їх склади з боєприпасами і командні пункти в Херсонській області за допомогою HIMARS і артилерії. При цьому росіянам не допоможуть мінні поля.

"Вони, звичайно, замінували підходи, але знайдеться "болт з лівою різьбою". У сучасній війні працює не кількість загороджень, а воля до перемоги. Коли вони розбіжаться або не будуть чинити опору, мінні поля ми як-небудь пройдемо", - підкреслив він.