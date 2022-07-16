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Скільки окупантів зосереджено в Херсонській області: відповідь Арестовича

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Субота 16 липня 2022 23:14
Скільки окупантів зосереджено в Херсонській області: відповідь Арестовича Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Військове командування РФ зосередило в Херсонській області до 15 тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Там десь 15 БТГ топчеться, це проріджені вже БТГ. Якщо множити, то це 12-15 тисяч військ. Це все, що там є", - зазначив він.

За словами Арестовича, окупанти здадуться ще до початку наступу ЗСУ, оскільки українці вже атакують їх склади з боєприпасами і командні пункти в Херсонській області за допомогою HIMARS і артилерії. При цьому росіянам не допоможуть мінні поля.

"Вони, звичайно, замінували підходи, але знайдеться "болт з лівою різьбою". У сучасній війні працює не кількість загороджень, а воля до перемоги. Коли вони розбіжаться або не будуть чинити опору, мінні поля ми як-небудь пройдемо", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в оперативному командуванні "Південь" заявили, що Збройні Сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.

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Збройні сили України Херсонская область Олексій Арестович
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