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Кроки дуже впевнені. ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, - Гуменюк

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Херсон, Субота 16 липня 2022 19:59
Кроки дуже впевнені. ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, - Гуменюк Фото: українські військові просуваються в напрямку Херсона (gettyimages)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, в певній таємничості, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги", - зазначила вона.

За її словами, вчора, зачищаючи звільнене два тижні тому село Потьомкіне, військові натрапили на ворожу броньовану машину. Трофейна техніка вже перейшла на озброєння ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська через наступальні дії України готуються до вуличних боїв в окупованому Херсоні.

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Збройні сили України Херсон Війна Росії проти України
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