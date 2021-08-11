У скільки обійдеться будівництво президентського університету: Кабмін затвердив суму

Уряд України затвердив суму на будівництво президентського університету. Будівництво обійдеться у 70 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію засідання уряду.

На проектні та будівельно-монтажні роботи для "Президентського університету" у 2021 року витратять 70 010,0 тисяч грн. Відповідне розпорядження було затверджено урядом.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив реалізацію проекту "президентського університету". Концепція передбачає застосування методики навчання за принципом "30% теорії та 70% практики".