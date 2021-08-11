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У скільки обійдеться будівництво президентського університету: Кабмін затвердив суму

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Київ, Середа 11 серпня 2021 14:03
У скільки обійдеться будівництво президентського університету: Кабмін затвердив суму Фото: Кабмін затвердив суму на будівництво президентського університету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд України затвердив суму на будівництво президентського університету. Будівництво обійдеться у 70 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання уряду.

На проектні та будівельно-монтажні роботи для "Президентського університету" у 2021 року витратять 70 010,0 тисяч грн. Відповідне розпорядження було затверджено урядом.

Раніше Кабінет міністрів України схвалив реалізацію проекту "президентського університету". Концепція передбачає застосування методики навчання за принципом "30% теорії та 70% практики".

Нагадаємо, що в Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Додамо, що вступити до університету зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.

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