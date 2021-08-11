ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во сколько обойдется строительство президентского университета: Кабмин утвердил сумму

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 14:03
Во сколько обойдется строительство президентского университета: Кабмин утвердил сумму Фото: Кабмин утвердил сумму на строительство президентского университета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Украины утвердило сумму на строительство президентского университета. Строительство обойдется в 70 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания правительства.

На проектные и строительно-монтажные работы для "Президентского университета" в 2021 году потратят 70 010,0 тысяч грн. Соответствующее распоряжение было утверждено правительством.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил реализацию проекта "Президентского университета". Концепция предполагает применение методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".

Напомним, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023.

Добавим, что поступить в университет смогут абитуриенты, которые сдали внешнее независимое оценивание (ВНО). Далее выбирать самых талантливых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
NEWS
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
В Украине продлили карантин и ЧС до октября: что останется под запретом
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну